«الغذاء والدواء» تحدّث قائمة الأجهزة الخاضعة لـ«القيمة المضافة» بالنسبة الصفرية

حدّثت الهيئة العامة للغذاء والدواء قائمة الأجهزة والمنتجات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية ( VAT%0).

ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة

لضريبة القيمة المضافة بند الرعاية الصحية من خلال الرابط التالي: https://www.vat.gov.sa/ar/vat-rate

وفي حال عدم وجود أي من الأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة والمرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

في قائمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، يمكن إرسال بيانات المنتج المسجل