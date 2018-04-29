«الغذاء والدواء» تحدّث قائمة الأجهزة الخاضعة لـ«القيمة المضافة» بالنسبة الصفرية

حدّثت الهيئة العامة للغذاء والدواء قائمة الأجهزة والمنتجات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية ( VAT%0).
ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة
لضريبة القيمة المضافة بند الرعاية الصحية من خلال الرابط التالي: https://www.vat.gov.sa/ar/vat-rate
وفي حال عدم وجود أي من الأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة والمرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء
في قائمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، يمكن إرسال بيانات المنتج المسجل
أو المرخص مع البند الجمركي السعودي الخاص به عبر البريد الالكتروني: [email protected] لتتم الدراسة واتخاذ اللازم.