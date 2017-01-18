الغذاء والدواء تحذر من مستحضر مغشوش

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الرياض – البلاد

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من مستحضر يسوقه باعة متجولون ومواقع الكترونية على أنه “طبيعي من خلاصة سمك القرش وفعّال في معالجة الضعف الجنسي”، مشيرة إلى أن المستحضر مغشوش بمادتين دوائيتين، إحداهما لا تستخدم إلا بوصفة طبية.

وأوضحت “الهيئة” في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن مفتشيها رصدوا مستحضر ( SHARK EXTRACT Tablet)، الذي اتضح أنه غير مسجل، ويحمل ادعاءات مضللة،

وجرى غشه بمواد دوائية، ويسوق من باعة متجولين ومواقع على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على أنه مستحضر طبيعي مكون من خلاصة سمك القرش وخالٍ من المواد الدوائية وفعّال لمعالجة الضعف الجنسي، في

حين أن هذا الادعاء مضلل وليس له أي أساس من الصحة، إذ أظهرت التحاليل غش المستحضر بمادة “SILDENAFIL” الدوائية التي لا تستخدم إلا بموجب وصفة طبية، وتحت إشراف طبي، خصوصاً لمرضى القلب والضغط وكبار السن، إضافة إلى غش المستحضر بمادة “PARACETAMOL” الدوائية التي تستخدم خافضةً للحرارة ومسكنةً للألم. وأوصت “الهيئة” المستهلكين بتجنب استخدام هذ المستحضر، والتخلص مما لديهم من عينات.