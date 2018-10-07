محليات

لاحتوائه على نسبة عالية من الفورمالدهيد

«الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لفرد الشعر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / محرم / 1440 هـ       7 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج لفرد الشعر يحمل اسم «HT Hair Talk Keratin Plasma Thermic straightening step2»، لاحتوائه على نسبة عالية من الفورمالدهيد.

وأوضحت الهيئة أنها جمعت وحللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج المصنّع في البرازيل ويحمل رقم التشغيلة (227.025/17) وتاريخ الصلاحية 02 /2020، على نسبة عالية من الفورمالدهيد تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقمGSO 1943، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الفورمالدهيد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت «الهيئة» المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق، ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ibrahim

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