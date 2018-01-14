“الغذاء والدواء” تحذّر من مُنْتَجَين لإزالة العرق

أصدرت هيئة الغذاء والدواء ، تحذيراً من منتجيْن لإزالة العرق، وهما ” جي كازنوفا بلو ” ، و ” بروفيسي معطِّر للجسم ومزيل للرائحة “؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من المواد المسببة للحساسية.

وأكدت الهيئة، أنه تم تحليل عينات من هذين المنتجين، والتي أظهرت احتوائهما على نسبة عالية من المواد التي تسبب الحساسية بتراكيز تزيد 0.001%

وأشارت إلى أن هذا يُعد مخالفاً لاشتراطات الملصق التعريفي في المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات التجميل رقم GSO 1943.

وقالت الهيئة، إن هناك احتمالية أن تسبب هذه المواد حساسية للجلد والعين عند بعض المستهلكين الذين يعانون من حساسية.

ونبّهت الهيئة على المستهلكين الذين يعانون من حساسية، بعدم استخدام هذين المنتجين

والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما

مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.