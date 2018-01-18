“الغذاء والدواء” تحظر استيراد الجوافة من مصر مؤقتاً

جدة ــ واس

اعلن الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرض حظر مؤقت على استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة من جمهورية مصر العربية اعتباراً من 1/ 5/ 1439هـ؛ نظراً لثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

ويأتي قرار “الهيئة” بناء على قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بناء على نتائج التحاليل، التي تم التوصل إليها من خلال سحب عينات الجوافة الواردة من مصر؛ حيث ثبت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

ويستمر حظر “الهيئة” المؤقت إلى حين تقديم الجهات الرقابية الحكومية في مصر ما يُثبت خلوّ منتجات الجوافة المجمدة والمصنّعة من متبقيات المبيدات، أو مطابقتها للحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة لدى الهيئة.