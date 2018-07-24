“الغذاء والدواء” تخفّض سعر دواء “Diamicron”

خفّضت الهيئة العامة للغذاء والدواء سعر دواء “Gliclazide” الذي يحمل الاسم التجاري “Diamicron”، بما يضمن توفره في السوق المحلي بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، داعيةً المرضى إلى إبلاغ مركز الاتصال الموحد 19999 عن الأدوية التي تُباع بالسعر القديم.

وانخفض سعر دواء “Diamicron MR 30mg Tablet” بحجم عبوة 30 Tablet من42.90 ريال إلى25.60 ريال.

وتعمل الهيئة على تحديث الضوابط والإجراءات التي تنظم تسجيل

وتسعير المستحضر الصيدلاني بما يحقق التوازن المطلوب لأسعار المستحضرات الصيدلانية في السوق السعودي

إذ يتم تسعير المستحضرات الصيدلانية حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة

وعلى ضوء تلك اللوائح والقواعد تراجع لجان فنية تضم في عضوياتها مختصين

من مختلف الجهات الحكومية أسعار المستحضرات الصيدلانية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، في تعزيز حماية الصحة العامة بتوفير الدواء الفعّال والآمن وبالسعر المناسب.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة العامة للغذاء والدواء عبدالرحمن السلطان أن قرار أسعار الأدوية يُتخذ بناءً على توصية من “لجنة تسعير المستحضرات الصيدلانية” التي تشمل في عضويتها ممثلين من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والتموين الطبي بوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والخدمات الطبية بوزارة الدفاع ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وكذلك بعض المختصين من الهيئة في مجالات معلومات الأدوية واقتصاديات الدواء.

وأضاف السلطان أن مراجعة أسعار الأدوية تتم بشكل دوري ومنتظم ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة

وأسعارها في البلدان المسوقة فيها، إذ إن أسعار الدواء تتغير بصورة ديناميكية مستمرة.