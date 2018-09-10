«الغذاء والدواء» تدشن نظاماً جديداً لتسجيل الأدوية

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد “سدر”

وقال الدكتور الجضعي خلال حفل تدشين “سدر” إن أكبر هاجس تواجهه الجهات الرقابية للدواء حول العالم هو تسجيل الدواء في وقت قصير ليتوفر للمريض بشكل أسرع، مع عدم الإخلال بالمراجعة العلمية للتأكد من فاعلية الدواء وسلامته، لذا فإن الهيئة وضعت هذا الموضوع على قمة أولوياتها وبدأت مشروعاً متكاملاً لتنفيذ حلول جذرية لهذا التحدي”.

وأشار إلى النجاح في تقليل متوسط تسجيل الأدوية من 299 يوماً عام 2016 إلى 96 يوماً فقط في عام 2017 رغم زيادة عدد طلبات التسجيل بنسبة 20%.

وتابع: “لما كان للهيئة ولمعالي رئيس مجلس إدارتها طموح يعانق عَنَانَ السماء، فإن الهيئة استمرت في البحث عن حلول أخرى لتسهيل عملية التسجيل وتقليل المدة اللازمة للتسجيل إلى ثلاثين يوماً، وهنا بدأ التعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال لإعادة هندسة إجراءات التسجيل وتحديث النظام الالكتروني بشكل كبير، واليوم نحتفل بتدشين نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد (سدر)، والذي من مميزاته أنه يغني عن الحاجة لمراجعة الهيئة، ويوفر آلية للتواصل الموثّق بين الهيئة وشركات الأدوية”.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن مشروع تطوير تسجيل الأدوية هو أحد مشاريع الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية لتكون من أفضل خمس جهات رقابية في العالم خلال خمس سنوات، وتسير الهيئة في ذلك كله وفق تطلعات القيادة الرشيدة بما ينسجم مع رؤية 2030، والتي ستخطو بها المملكة إلى آفاق أعلى في التطور والنماء.

وشكر الدكتور الجضعي معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق الربيعة على دعمه المستمر للهيئة، وشركاء الهيئة من الوزارات والهيئات والقطاع الخاص لإنجاح هذا المشروع.

ويهدف “سدر” إلى التأكد من سلامة المنتجات الدوائية واتباعها الاشتراطات التي وضعتها الهيئة للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك في المملكة،وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عبر تسهيل خدمتها للمستفيدين.

ويسهم نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد “سدر” في تسهيل عملية تسجيل الدواء عبر إمكانية رفع الطلبات والملفات المطلوبة ومتابعتها بشكل الكتروني وعبر خطوات بسيطة دون الحاجة إلى زيارة فروع الهيئة، إذ سيتمكن المستفيدون من إصدار الشهادات اللازمة الكترونياً، مثل: شهادة تسجيل مستحضر صيدلاني وشهادة تسجيل مستحضر بيطري، وأيضاً شهادة تسجيل مستحضر عشبي وإصدار شهادة حرية البيع وشهادة منتج صيدلاني CCP، ما سيساعد الشركات الدوائية في طرح منتجاتها في الأسواق السعودية بسهولة.

ودعت الهيئة الشركات إلى تسجيل منتجاتها الدوائية عبر زيارة النظام الالكتروني: ESDR.SFDA.GOV.SA والاستفادة من الخدمة.