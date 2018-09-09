محليات

“الغذاء والدواء” تدشن نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد “سدر”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / ذو الحجة / 1439 هـ       9 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تدشن الهیئة العامة للغذاء والدواء، مساء اليوم الأحد، نظام تسجیل الأدوية السعودي الجديد “سدر”، الذي يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات الدوائیة واتباعها الاشتراطات التي وضعتها الهیئة للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.
ويسهم “سدر” في تسهیل عملیة تسجیل الدواء عبر إمكانیة رفع الطلبات والملفات المطلوبة ومتابعتها بشكل إلكتروني وبخطوات بسیطة دون الحاجة إلى زيارة فروع الهیئة، حیث سیتمكن المستفیدون من إصدار الشهادات اللازمة إلكترونیاً، مثل: شهادة تسجیل مستحضر صیدلاني، وشهادة تسجیل مستحضر بیطري، وشهادة تسجیل مستحضر عشبي، وإصدار شهادة حرية البیع، وشهادة منتج صیدلاني CCP ، ما سیساعد الشركات الدوائیة على طرح منتجاتها في السوق السعودي بكل سهولة.

ودعت الهیئة العامة للغذاء والدواء الشركات إلى تسجیل منتجاتها الدوائیة عبر زيارة النظام الالكتروني ESDR.SFDA.GOV.SA والاستفادة من الخدمة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *