“الغذاء والدواء” ترفع وعي ضيوف الرحمن بـ6 لغات مختلفة

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامجاً توعوياً شاملاً لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وقياس سلوكهم الصحي المتعلق بسلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان أن البرنامج يقام حالياً في صالة الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وقريباً في صالة الحجاج والصالة الداخلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، لتوعية الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية.

وأشار السلطان، إلى أن البرنامج اعتمد في تصميم محتواه العلمي على الدراسة المعرفية لمستوى وعي وسلوك الحجاج، والتي أجرتها الهيئة خلال موسم حج العام الماضي، ويركز على إيصال رسائل توعوية مباشرة للحجاج حسب اختلاف جنسياتهم بست لغات مختلفة (عربية، إنجليزية، فرنسية، أوردو، تركية، إندونيسية)، من خلال أخصائيي التوعية عبر تقييم مستمر لمستوى الوعي لكل فئة، ورفع تقارير بعد تحليل النتائج، بهدف الاستفادة منها خلال مواسم الحج القادمة .

وأفاد أن البرنامج التوعوي يُنشر أيضاً عبر حسابات الهيئة Saudi_FDA في مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر والانستقرام واليوتيوب وسناب شات.