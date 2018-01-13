“الغذاء والدواء” تشكّل لجنة لدراسة إمكانية تمديد تاريخ صلاحية الأدوية

شكّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة لدراسة إمكانية تمديد تاريخ صلاحية الأدوية في المملكة، وذلك نتيجة الهدر الذي يحدث بسبب مدة صلاحية بعض الأدوية.

وتتولى اللجنة التي قرر معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي تشكيلها مؤخراً،

دراسة أنظمة وتشريعات تاريخ صلاحية الدواء، وإعداد آلية لتحديد قائمة الأدوية التي يمكن تغيير تاريخ صلاحيتها.

كما تعمل اللجنة على إعداد منهجية لدراسة ثباتية الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

إضافة إلى تقييم البعدين الصحي والاقتصادي الناتجين عن تمديد صلاحية الأدوية في المملكة.