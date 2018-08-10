” الغذاء والدواء ” تقدم نصائح لسلامة الأغذية والأدوية في الحج

حثت الهيئة العامة للغذاء والدواء حجاج بيت الله الحرام على الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تخص الأغذية والأدوية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ودعت الهيئة، ضيوف الرحمن إلى اتباع عدد من الإرشادات من شأنها تجب الإصابة بالتسمم الغذائي، وهي تناول الأطعمة من منشآت غذائية نظيفة، مع التأكد من تاريخ صلاحيتها، والامتناع عن تناول الأطعمة المكشوفة المجهولة المصدر من الباعة الجائلين، والابتعاد عن اللحوم غير الناضجة، ومنتجات الحليب غير المبسترة، كذلك عدم تناول الأطعمة التي يشتبه بتغير خواصها من طعم أو لون أو شكل.

كما نصحت الهيئة الحجاج ،بشرب المياه المعبأة، وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون، بشكل دوري.

وأرشدت ” الغذاء والدواء ” مستخدمي الأدوية خلال رحلة الحج إلى حفظها في عبواتها الأصلية بعيداً عن أشعة الشمس، وعدم التوقف عن أخذ الدواء إلا بعد انتهاء مدة العلاج حسب توجيهات الطبيب، وفي حال نسيان جرعة دواء، فتؤخذ في أقرب وقت ممكن، ولكن عند اقتراب موعد الجرعة الثانية يكتفي بتناول جرعة واحدة فقط، محذرة من تناول دواء لحاج آخر حتى لو تشابهت الأعراض.