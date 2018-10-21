الغذاء والدواء توضح حقيقة تسبب الزيتون الأسود بالسرطان

أوضحت هيئة الغذاء والدواء حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإشاعة التي تزعم أن الزيتون الأسود يكتسب لونه عبر استخدام صبغات تسبب السرطان.

ونفت هيئة الغذاء والدواء المعلومة عبر حسابها على (تويتر) حيث قالت “مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم أن الزيتون الأسود يكتسب اللون الأسود عبر استخدام صبغات قد تتسبب بسرطان القولون وسرطان الاثني عشر وسرطان المعدة”.

والحقيقة هي أن تمر ثمرة الزيتون بثلاثة تغيرات أساسية في اللون هي:

1- الزيتون الأخضر الذي يحصد عندما تصل الثمرة إلى الحجم الكامل، وقد يختلف لون الثمرة من الأخضر للأصفر.

2- الزيتون الخمري أو البني الذي يحصد قبل النضج الكامل.

3- الزيتون الأسود الذي يحصد عند نضج الزيتون بشكل كامل أو قبل النضج الكامل بقليل.

وأضافت: في حال قطف الزيتون قبل نضجه تجري معالجته بطرق تصنيعية مختلفة تسرع عملية النضج والأكسدة، فيتحول لون الزيتون إلى الأسود دون أن يؤثر ذلك على سلامته.