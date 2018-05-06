الغذاء والدواء تُحذِّر من هيل هندي وكحل عيون

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء أو استهلاك منتج “ هيل هندي أخضر فاخر” للعلامة التجارية “الجميل” المنتج بالهند، وذلك لاحتوائه على مبيد بايفنثرين (bifenthrine) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اسم المنتج “هيل هندي أخضر فاخر” للعلامة التجارية الجميل، بتاريخ إنتاج 01/2018، وتاريخ انتهاء 01/2020، ووزن 125 غراماً لرقم الباركود 6287011310494، ووزن 250 غراماً لرقم الباركود 6287011310470، ووزن 500 غرام لرقم الباركود 6287011310456.

وأوصت بتجنب استهلاك هذا المنتج وتخلّص المستهلكين مما لديهم منه فوراً؛ حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.

كما حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج كحل عيون يحمل اسم “عموري للعود خلاصة الكحل الإثمد الأصفهاني AMORY” لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به.

ولفتت الهيئة إلى أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج كحل العيون “عموري للعود خلاصة الكحل الإثمد الأصفهاني AMORY”، على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.