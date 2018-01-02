محليات

الغذاء والدواء: لا توجد ضريبة على الأدوية البشرية

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 9 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الأدوية البشرية والفيتامينات المسعّرة والأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة لدى الهيئة لا تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وأكد المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة تراقب عن كثب التزام الشركات والصيدليات بعدم احتساب ضريبة قيمة مضافة على الأدوية البشرية والفيتامينات المسعّرة والأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة لدى الهيئة، داعياً المستهلكين إلى إبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل على الرقم (19993) أو عبر تطبيق “الضريبة المضافة” (VAT)، في حال رصد جهات تطبّق الضريبة على تلك المنتجات.

ibrahim

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