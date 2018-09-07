الغذاء والدواء : لا مخاطر صحية من إعادة «غلي المياه»

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن إعادة غلي المياه لا تسبب ضررا على الكلى، وأن ما أشيع من أن الغلي يزيد تركيز الأملاح وخفض نسبة الأكسجين، غير صحيح.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أنه لا توجد أي مخاطر صحية على المستهلك من خلال إعادة عملية غلي المياه، كما تخضع المياه في المملكة إلى عمليات مراقبة وفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الخليجية المعتمدة.

وأضافت أن المواصفات تشتمل على حدود قصوى لتركيز الأملاح والمعادن الموجودة فيها، وأن ذلك يضمن عدم تجاوز تلك التراكيز المستويات الآمنة، حتى في حال إعادة غلي الماء.