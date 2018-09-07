محليات

الغذاء والدواء : لا مخاطر صحية من إعادة «غلي المياه»

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / ذو الحجة / 1439 هـ       7 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن إعادة غلي المياه لا تسبب ضررا على الكلى، وأن ما أشيع من أن الغلي يزيد تركيز الأملاح وخفض نسبة الأكسجين، غير صحيح.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أنه لا توجد أي مخاطر صحية على المستهلك من خلال إعادة عملية غلي المياه، كما تخضع المياه في المملكة إلى عمليات مراقبة وفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الخليجية المعتمدة.

وأضافت أن المواصفات تشتمل على حدود قصوى لتركيز الأملاح والمعادن الموجودة فيها، وأن ذلك يضمن عدم تجاوز تلك التراكيز المستويات الآمنة، حتى في حال إعادة غلي الماء.

ibrahim

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