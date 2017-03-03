(الغذاء والدواء) و(حماية المستهلك) توقعان مذكرة تفاهم

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الرياض – واس

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء وجمعية حماية المستهلك مذكرة تفاهم لتعزيز المجالات المشتركة بين الجهتين، ووضع إطار عمل للتعاون فيها، وتبادل الخبرات.

ومثّل الغذاء والدواء في توقيع المذكرة، معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن جانب حماية المستهلك، رئيس مجلس الجمعية الدكتور رزين بن حمد الرزين.

وتتضمن التعاون بين الجانبين وفق مذكرة التفاهم، تبادل الأبحاث العلمية والمعلومات، والمساعدة في المشاريع البحثية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والتقنية، وإقامة الدورات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك،

مع تطوير وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، وإعداد وتطوير الأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية، وتلقي البلاغات والشكاوى، وترجمة المواد العلمية ذات الصلة بالتخصص، والإعلام والتوعية وتقويم سلوك المستهلك.