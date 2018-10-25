“الغذاء و الدواء” تحذر من مياه الصفاء العذبة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه الصفاء العذبة ذات الحجم (4 جالونات)، التي ينتجها مصنع مياه العين العذبة في منطقة الباحة، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأوضحت الهيئة، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ(10 أجزاء في البليون)، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه الصفاء العذبة ذات حجم (4 جالونات) المنتجة من مصنع مياه العين العذبة في منطقة الباحة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج للمنتج المخالف، حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.