الغفيص مخاطبا مديري الفروع : التزموا بالعمل الميداني وضعوا مؤشرات لأدائكم

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جدة – عادل بابكير

وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الوكلاء ومدراء عموم فروع الوزارة في المملكة بضرورة التركيز على العمل الميداني، وزيارة المراكز والدور الاجتماعية ومكاتب الضمان والعمل بشكل مستمر.

وشدد الوزير على مدراء الفروع الالتزام بضرورة وضع مؤشرات لأداء الفروع في المداخل الرئيسية للمكاتب.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في فرع الوزارة بمنطقة حائل على أهمية توفير البيئة المناسبة للعمل والاستماع للعملاء والنزلاء والمستفيدين و تلبية احتياجاتهم وحل قضاياهم .

كما وجه مسؤولي الوزارة بضرورة تكثيف الجهود في الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”، التي تشارك فيها الوزارة مع القطاعات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهدافها.

وناقش الوزير مدراء الفروع في كل ما يتعلق بالوزارة وخدماتها، واستمع إلى ملاحظاتهم، والتحديات التي تواجههم.

وعقب الاجتماع، زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية مركز التأهيل الشامل في حائل، واطلع على المركز ومرافقه والخدمات المقدمة للمستفيدين.