الغفيص يبحث مع وزيرة التضامن بالمغرب تطوير برامج التنمية

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الرياض – البلاد

بحث معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص مع معالي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة بالمملكة المغربية بسيمة الحقاوي، سبل تعزيز وتطوير برامج التنمية بما يخدم البلدين.

واستعرض اللقاء الذي عقد مؤخراً بجدة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات المتعلقة بالعمل التنموي .

حضر اللقاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد بن إبراهيم الصايغ، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالحكيم الشهراني، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان.