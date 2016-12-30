الغفيص يبحث مع وزيري العمل النيجري والأوغندي تعزيز التعاون

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الرياض -البلاد

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بمكتبه في الوزارة أمس الأول معالي وزير التوظيف والعمل والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر ساديسو يهوذا، والوفد المرافق له، بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأوجه التعاون حول عدد من قضايا سوق العمل ذات الاهتمام المشترك.

واطلع معالي الوزير نظيره النيجري، على موقع برنامج العمالة المنزلية “مساند”، وآلية عمل الموقع، كذلك خطوات وإجراءات استقدام العمالة المنزلية عن طريق الموقع، كما ناقش الجانبان آلية تطوير استقدام العمالة من النيجر.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى أوضاع العمالة النيجرية في المملكة، وأهمية امتلاكها للتأهيل المناسب للعمل في سوق العمل السعودي، كما بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والعمال بين البلدين وآليات تطويرها.وفي سياق متصل،

التقى معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص في قصر المؤتمرات بالرياض أمس الأول معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا جنات موكوايا، والوفد المرافق لها، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال رفه.

وبحث الطرفان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في سوق العمل، كذلك إجراءات استقدام العمالة الأوغندية.

حضر اللقائين وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد بن إبراهيم الصايغ، ومدير عام إدارة العلاقات الثنائية الدولية محمد بن صالح الشارخ.