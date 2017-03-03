الغفيص يزور مراكز ومعاهد ماليزية

شارك عبر واتساب

كوالالمبور – واس

زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أمس ، عدداً من المراكز والمعاهد الماليزية التي تعنى بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية.

واستهل الدكتور الغفيص الجولة بزيارة لمركز إعادة التأهيل لذوي الإعاقة، حيث اطلع على برامج التأهيل والتعليم التي يقدمها المركز للمستفيدين.

وقد أبدى معاليه سروره بآلية عمل المركز، والطرق الاحترافية التي يتم انتهاجها، فيما قدم مدير المركز شكره لمعالي الوزير على الزيارة، وقدم له لوحة تذكارية بهذه المناسبة من رسم أحد المستفيدين من خدمات المركز.

عقب ذلك، توجه الغفيص إلى المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية،واستمع إلى شرح موجز حول أبرز المهام والمسؤوليات المناطة به كما زار مركز التدريب والتكنولوجيا المتطورة.

من جهة أخرى، التقى معاليه بمدير عام المعهد الاجتماعي الماليزي حيث ناقش آليات تطوير الأخصائيين الاجتماعيين.