الغيابات تضع جروس في مأزق .. وتذمر من التحكيم والانضباط

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جدة – أحمد الياس

أنهى فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباته أمس استعداداً لمواجهة الاتفاق اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة،

وبدا المدير الفني للفريق جروس الذي اعتمد بالأمس على التدريبات الترفيهية في ورطة بعد تأكد غياب الرباعي: سلمان المؤشر، وحسين المقهوي للإيقاف، ومهند عسيري، ومعتز هوساوي للإصابة؛ ما جعل جروس يستدعي بعض الأسماء الشابة لدكة البدلاء .

من جهة أخرى استغرب وجدي الطويل المشرف على الفريق الأول من لجنة الانضباط ولجنة التحكيم مؤكداً أن ما يحدث بعيد عن العدالة، وقرارات تحكيمية فادحة ضد فريقنا.

وأضاف الطويل: نستغرب من لجنة الانضباط إيقاف اللاعب حسين المقهوي مباراتين وغرامة مالية رغم أن حالته لا تستحق سوى الكارت الاصفر كحد أقصى وإيقاف مباراة واحدة، علماً ان حكم الراية وحكم الساحة والحكم الرابع شاهدوا الحالة أمام أعينهم، ولم يتخذوا قرارا في حينه .