الرياضة

الـ(جحفلة) تعود من جديد

كتبه adminaccess_time18 / ذو الحجة / 1439 هـ      31 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – محمد صالح

عادت أهداف الدقائق الأخيرة التي يطلق عليها (الجحفلة) في مسابقاتنا المحلية، من جديد خلال مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم الرياضي الجديد، خلال مواجهة فريقي الاتفاق والرائد ضمن الجولة الأولى أمس (الخميس).

وكان “النواخذة” متقدمين بهدف لاعبهم محمد الكويكبي المبكر والذي أتى عند الدقيقة الرابعة، واستمرت النتيجة بتقدم الاتفاق بهدف دون مقابل، حتى نجح مهاجم الفريق الأول بنادي الرائد صالح الشهري من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 88، لينثر الفرح على محيا الجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين وجماهير “رائد التحدي”، التي ظلّت على أعصابها طيلة مجريات شوطي المباراة.

admin

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *