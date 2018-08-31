الـ(جحفلة) تعود من جديد

جدة – محمد صالح

عادت أهداف الدقائق الأخيرة التي يطلق عليها (الجحفلة) في مسابقاتنا المحلية، من جديد خلال مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم الرياضي الجديد، خلال مواجهة فريقي الاتفاق والرائد ضمن الجولة الأولى أمس (الخميس).

وكان “النواخذة” متقدمين بهدف لاعبهم محمد الكويكبي المبكر والذي أتى عند الدقيقة الرابعة، واستمرت النتيجة بتقدم الاتفاق بهدف دون مقابل، حتى نجح مهاجم الفريق الأول بنادي الرائد صالح الشهري من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 88، لينثر الفرح على محيا الجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين وجماهير “رائد التحدي”، التي ظلّت على أعصابها طيلة مجريات شوطي المباراة.