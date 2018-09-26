الـ var يطيح بحكمين إماراتيين

الرياض- البلاد

أوضح اتحاد كرة القدم، أنه بناءً على اللقطة التلفزيونية التي ظهرت أثناء إحدى الحالات لتقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة النصر والتعاون، فقد تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحادثة المتداولة، وقد توصلت اللجنة إلى النتائج التالية:

أولًا: ثبت للجنة أن الحكمين الإماراتيين يعقوب الحمادي، وعبدالله ناجي قد صافحا بعضهما لتوفقهما في تنبيه الحكم إلى حالة تسلل ضد نادي النصر، بعد أن أيّد الحكم رأيهما، وقرر الإعلان عن مخالفة تسلل.

ثانيًا: لم يثبت للجنة أن مصافحة حكمي الفيديو المذكورين لبعضهما كان راجعًا بأي من الأشكال إلى انحيازهما إلى فريق على حساب آخر.

ثالثًا: ترى اللجنة أن الحكمين لم يوفقا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي لغط من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بخروجهما عن واجب الحياد بين الفرق المتنافسة.

ويؤكد الاتحاد السعودي أنه وبناءً على توصيات اللجنة قرر الرفع للجنة الحكام بعدم قبول تكليف الحكمين بالمشاركة في إدارة أي مباراة في مسابقات الاتحاد والرابطة. وتقدم الاتحاد السعودي بالشكر والتقدير للاتحاد الإماراتي على التعاون الدائم والمستمر في كثير من الملفات؛ لما فيه تطوير كرة القدم في البلدين الشقيقين.