الـ(VAR) طلّ .. وأسعد (الجبل)

جدة – محمد صالح

أسعدت تقنية الفيديو الـ(VAR) جماهير الفريق الأول لكرة القدم في نادي أحد أمس (الخميس)، خلال مواجهة النصر ضمن الجولة الأولى من افتتاحية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي أقيمت على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، عندما احتسب الحكم التشيكي بافيل كرالوفيتش هدف التعادل الذي سجله محترف النصر البرازيلي بيتروس “بالخطأ في مرماه”،

بعدما ارتقى مهاجم أحد البرازيلي لوكاس ريبامار للكرة العرضية وقام بإرسالها تجاه مرمى “العالمي” لتصطدم في “ابن جلدته” محترف النصر بيتروس وتسكن الشباك، وسط اعتراضات من قبل لاعبي “العالمي” بداعي وجود خطأ على صاحب الهدف مما اضطر الحكم التشيكي كرالوفيتش للجوء إلى تقنية الفيديو ” VAR” للتأكد من صحة الهدف، التي أكدت صحة الهدف، لتنطلق صرخات لاعبي أحد وجماهيرهم في المدرجات.