الفارس الراجحي يفوز بشوط الجائزة الكبرى

جدة – البلاد

حقق الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى الذي أقيم في الأردن ، ضمن جولات الدوري العربي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للفروسية التي ستُقام في مملكة السويد مطلع العام القادم 2019 م وعبّر الفارس الراجحي عن سعادته بتحقيق الفوز بشوط الجائزة الكبرى في ظل المنافسة القوية التي شهدتها جولة الأردن ،

مؤكداً قدرة الفارس السعودي على المنافسة والحصول على المراكز الأولى في كافة منافسات قفز الحواجز ، متمنياً أن يوفق في التأهل إلى كأس العالم بالسويد والتواجد مع نخبة من الفرسان العالميين .