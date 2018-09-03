الرياضة

ضمن جولات الدوري العربي بالاردن المؤهلة لنهائيات كأس العالم

الفارس الراجحي يفوز بشوط الجائزة الكبرى

كتبه Gamal salehaccess_time21 / ذو الحجة / 1439 هـ       3 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

حقق الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى الذي أقيم في الأردن ، ضمن جولات الدوري العربي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للفروسية التي ستُقام في مملكة السويد مطلع العام القادم 2019 م وعبّر الفارس الراجحي عن سعادته بتحقيق الفوز بشوط الجائزة الكبرى في ظل المنافسة القوية التي شهدتها جولة الأردن ،

مؤكداً قدرة الفارس السعودي على المنافسة والحصول على المراكز الأولى في كافة منافسات قفز الحواجز ، متمنياً أن يوفق في التأهل إلى كأس العالم بالسويد والتواجد مع نخبة من الفرسان العالميين .

Gamal saleh

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