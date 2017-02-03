الفالح : أرامكو تملك حق تقدير قيمة احتياطي النفط السعودي

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الرياض ــ البلاد

قال وزير الطاقة خالد الفالح إن أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطيات المملكة من النفط في الطرح العام الأولي الذي تخطط له العام القادم.

ولفت الفالح إلى أن “الدستور ينص على أن الاحتياطيات القابعة تحت الأرض ملك للدولة لكن الدولة ستعطي أرامكو الحق الحصري في تقدير قيمة تلك الاحتياطيات.”

وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2015 إن احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات بلغت 261.1 مليار برميل.

وكانت رويترز قالت الأسبوع الماضي إن أول مراجعة مستقلة لاحتياطيات أرامكو النفطية أكدت البيانات التي أصدرتها الشركة.

وطلبت أرامكو من شركتين أمريكيتين متخصصتين في مراجعة احتياطيات النفط لتقييم حجم احتياطاتها.