الفالح: أرامكو قد تدرج أسهمها في عدة أسواق

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الرياض- رويترز

قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الخميس ,إن من المرجح أن تدرج أرامكو السعودية أسهمها في أكثر من سوق في آن واحد, لكن هذا الأمر لا يزال قيد التقييم.

وردا على سؤال عما إذا كانت أرامكو ستدرج أسهمها أولا في البورصة السعودية ثم في بورصة أخرى خارج المملكة ,قال الفالح “من المرجح أن يتم ذلك في آن واحد لكننا لم نعلن شيئا. نعكف على تقييم الأمر. وجميع الخيارات مفتوحة.

إلى ذلك قالت الشركة إنها رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين في شحنات مارس بمقدار 0.30 دولار للبرميل عن فبراير شباط ليصل إلى 0.15 دولار للبرميل فوق متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.

ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لشحنات مارس من الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بواقع 1.25 دولار للبرميل عن الشهر السابق ليصل السعر إلى المتوسط المرجح لخام برنت مخصوما منه 3.45 دولار للبرميل.

وتقرر رفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في مارس آذار 0.15 دولار عن الشهر السابق ليصل إلى 0.40 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت.