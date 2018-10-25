الفالح : توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار

كشف عن اتفاق سعودي روسي على تمديد اتفاق النفط

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، عن توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار .

وقال الفالح خلال المنتدى الدولي “مبادرة مستقبل الاستثمار” إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد اتفاقهما للمحافظة على استقرار سوق النفط.

وأوضح وزير الطاقة قائلا: «تستطيع المملكة وروسيا التدخل المشترك وقيادة الدول المنتجة الأخرى للحفاظ على الأسواق من عدم الخروج من نطاق التوازن.»

ولم يعلق الفالح على الاتجاه المتوقع لأسعار النفط ويقول الأسعار تحددها قوى السوق. ولكنه أشار إلى اعتقاده أن الحاجة قد تدعو إلى التدخل لتقليص مخزونات النفط بعد زيادتها في الأشهر الأخيرة. وقال “ندخل في مرحلة قلق من هذا الارتفاع.”

وأضاف أن التدخل قد يصبح ضروريا لإعادة الاستقرار الذي تحقق بعد “تعب وعناء خلال السنة ونصف السنة الأخيرة.”

وأضاف الوزير الفالح إن قيمة الصفقات الموقعة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بلغت 56 مليار دولار، مضيفا أن الشركات الأمريكية شكلت معظم الصفقات الموقعة خلال المؤتمر.