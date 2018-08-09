اقتصاد

أكد أن السياسة النفطية للمملكة تقضي بعدم تعرض إمدادات المملكة النفطية لأي اعتبارات سياسية

الفالح : الأزمة لن تؤثر على علاقات شركة أرامكو مع عملائها في كندا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / ذو القعدة / 1439 هـ       9 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد  وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، أن السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتباراتٍ سياسية، مؤكّدًا أن هذه السياسة ثابتة ولاتتأثر بأي ظروفٍ سياسية.

وأوضح أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا.

كما أكد الوزير خالد الفالح أن المملكة مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية، التي تُمثِّل عنصراً جوهرياً في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.

ibrahim

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