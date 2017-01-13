الفالح: الطاقة المتجددة ستكون جزءا من مزيج الطاقة في المستقبل

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أبو ظبي – واس

رأس معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس وفد المملكة المشارك في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2017.

وألقى معاليه الكلمة الافتتاحية لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي عنوانها ” الطاقة العالمية: الطريق إلى الاستدامة في المستقبل”, أوضح خلالها أن العالم سيواصل اعتماده على الموارد الهيدروكربونية التقليدية كوقود لتحفيز رغبته المتزايدة من أجل التنمية والابتكار، وذلك لفترة لا تقل عن بضعة عقود قبل أن نحقق مزيجاً أكثر توازنا من الوقود التقليدي والبديل بما في ذلك موارد الطاقة المتجددة.

وأفاد المهندس الفالح أن الطلب على الطاقة سيستمر في النمو ولابد من تحقيقه، مع مراعاة اختيار مصادر الطاقة،

وقال: ” إن معدل الطلب على الطاقة في العالم اليوم يبلغ حوالي 280 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي, على مدى السنوات الـ 25 المقبلة نتوقع أن ينمو هذا المعدل بنسبة أكثر من 40% (إلى ما يقرب من 400 مليون برميل)، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو ملياري شخص – مع توقعات منطقية لمستوى أعلى للمعيشة .