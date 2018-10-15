اقتصاد

الفالح : المملكة قادرة على امتصاص صدمات نقص إمداد النفط

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / صفر / 1440 هـ      15 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح ، إن المملكة قادرة على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية.

وأضاف الفالح “نطمئن المجتمع الدولي بأننا شركاء في أسواق النفط”.

وأوضح الفالح وفقاً لـ”العربية” ، أن أسواق النفط متوازنة، ومن المأمول نمو الطلب بوتيرة صحية في 2019

مشيرا إلى أنه قد يحدث تعطل آخر مفاجئ وغير مسبوق في الإمدادات.

وأكد وزير الطاقة أن بلاده ستعمل مع المستهلكين والمنتجين لكي نصبح بنكا مركزيا للطاقة، وأن المملكة ستمتص الصدمات الناتجة عن أي تعطيلات في المستقبل.

ولفت الفالح إلى أن سعر النفط كان سيعود لمستوياته قبل 5 سنوات لولا جهود السعودية.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *