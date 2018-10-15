الفالح : المملكة قادرة على امتصاص صدمات نقص إمداد النفط

قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح ، إن المملكة قادرة على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية.

وأضاف الفالح “نطمئن المجتمع الدولي بأننا شركاء في أسواق النفط”.

وأوضح الفالح وفقاً لـ”العربية” ، أن أسواق النفط متوازنة، ومن المأمول نمو الطلب بوتيرة صحية في 2019

مشيرا إلى أنه قد يحدث تعطل آخر مفاجئ وغير مسبوق في الإمدادات.

وأكد وزير الطاقة أن بلاده ستعمل مع المستهلكين والمنتجين لكي نصبح بنكا مركزيا للطاقة، وأن المملكة ستمتص الصدمات الناتجة عن أي تعطيلات في المستقبل.

ولفت الفالح إلى أن سعر النفط كان سيعود لمستوياته قبل 5 سنوات لولا جهود السعودية.