العدد 21946 26 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الفالح : تعميق خفض الإنتاج غير ضروري الآن

0 تعليق 59 مشاهدة
الفالح : تعميق خفض الإنتاج غير ضروري الآن
شارك عبر واتساب

فيينا – رويترز

قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، إن الإجماع الحالي يرى ان تعميق تخفيضات إنتاج النفط غير ضروري الآن. وعاد الفالح ليؤكد أنه يمكن تمديد خفض الإنتاج لأكثر من 9 أشهر إذا اقتضت الضرورة.

ويرى الفالح أنه يلحظ تراجعا كبيرا في مخزونات النفط ويتوقع تسارعه في الربع الثاني.
واكد الفالح التزام المملكة بسقف إنتاج النفط، وحول إنتاج النفط الصخري قال الفالح إن إنتاج النفط الصخري لا يحيد بأوبك عن مسارها.

الوسوم:, ,

التصنيف: اقتصاد

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق