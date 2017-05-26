الفالح : تعميق خفض الإنتاج غير ضروري الآن

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فيينا – رويترز

قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، إن الإجماع الحالي يرى ان تعميق تخفيضات إنتاج النفط غير ضروري الآن. وعاد الفالح ليؤكد أنه يمكن تمديد خفض الإنتاج لأكثر من 9 أشهر إذا اقتضت الضرورة.

ويرى الفالح أنه يلحظ تراجعا كبيرا في مخزونات النفط ويتوقع تسارعه في الربع الثاني.

واكد الفالح التزام المملكة بسقف إنتاج النفط، وحول إنتاج النفط الصخري قال الفالح إن إنتاج النفط الصخري لا يحيد بأوبك عن مسارها.