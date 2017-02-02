الفالح تفقد الاستعدادات .. الأمير خالد الفيصل يرعى افتتاح بيت مكة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، افتتحت أمانة العاصمة المقدسة بيت مكة المميز, الذي تشارك به في جناح المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) ضمن فعاليات المهرجان .

وكان الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الشؤون التنموية ، قد اطلع مؤخراً على آخر الاستعدادات والتجهيزات ببيت مكة وما يحويه من الأقسام والمقتنيات التراثية التي تبرز العادات والتقاليد والقيم والفنون والحرف والمهارات وشتى المعارف الشعبية ، واستمع إلى شرح عن طرق استقبال الزوار .

وأوضح المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية والمشرف على بيت مكه بالجنادرية ، أنه تم الإعداد لتجهيز البيت المكي منذ وقت مبكر ، وبمتابعة وتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ، حيث شُكلت العديد من اللجان لوضع الخطط لتنفيذ البيت المكي داخل منطقة مكة المكرمة بالجنادرية بالصورة التي تليق بالحضارة المكية القديمة وتم تكليف نخبه من مهندسي الأمانة والمختصين للإشراف على التنظيم .

وأشار إلى أنه وعلى غرار كل عام فقد جهزت الأمانة بيتاً مميزا ، يضم العديد من الأقسام والمقتنيات والفنون التي أبدعها وصاغها سكان مكة عبر تجاربهم الطويلة على مر العصور، وتورثت عفوياً لجيل بعد جيل بموروث مادي وفكري، وكونت ثقافات مميزة تربط الفرد بالجماعة وتصل حداثة الحاضر بأصالة الماضي.

وبيّن سمرقندي إلى أن البيت بدأ استقبال الزائرين منذ اليوم الأول للمهرجان ، حيث تم اتباع أحدث التقنيات في مجال الاستقبال والإرشاد السياحي وذلك من خلال الإرشاد الصوتي والمصور ، مع توفير المستلزمات التي يمكن من خلالها تعريف الزائر بمحتويات البيت باللغتين العربية والإنجليزية ، وتم تخصيص عدد من الموظفين الأكفاء لمباشرة استقبال الزوار مرتدين اللباس المكي الأصيل ليقومون بتقديم الشرح للزوار ، إضافة إلى بعض الأغاني الوطنية والعروض والألعاب الشعبية التي تضفي على المهرجان أجواء تراثية مميزة وتستقطب الزائرين .