الفالح : لا أستبعد خصخصة توليد الكهرباء

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جدة ــ البلاد

توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح طرح 5% فقط من إجمالي أسهم شركة أرامكو للاكتئاب، ولم يستبعد الفالح خصخصة صناعات وقطاعات أخرى مستقبلا، مثل قطاع توليد الكهرباء.

نافياً في الوقت ذاته صحة التقديرات التي تتحدث عن 700 مليار ريال إيرادات نفطية، مؤكدًا سطحية تلك الحسبة لكونها غير صحيحة، قائلا: “قيمة الدعم على الطاقة محليا تقارب 270 مليارًا سنويا”.

وأشار الفالح إلى أن الإيرادات النفطية للدولة عبارة عن محصلة، تشمل أنواعا متعددة من النفوط متفاوتة الأسعار، ويستبعد منها الاستهلاك المحلي، كما يخصم منها التكاليف التشغيلية لشركة أرامكو السعودية والإنفاق الرأسمالي.

وقال الفالح: إن إصلاحات الأسعار في بداية العام نجحت في خفض الاستهلاك المحلي في قطاع النقل بنسبة 3%، مقابل متوسط نسبة نمو يقارب 6.5% في السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن برنامج إصلاح أسعار الطاقة، سيضمن إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة، كما أن إصلاحات الأسعار هدفها التشجيع على اتباع سلوكيات واعية وفعالة، لترشيد استهلاك الطاقة.