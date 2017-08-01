الفالح : مشروع الطاقة الذرية يصب في تحقيق (الرؤية)

جدة – البلاد

عبر معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، على إقرار مجلس الوزراء في جلسته قبل الماضية البرنامج الوطني للطاقة الذرية، مؤكداً أنه سيكون دعامة قوية تساند توجهات المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه أن الهدف من البرنامج هو تعزيز وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، مُشدداً على التزام المملكة واحترامها الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتوجيهات الإرشادية ذات العلاقة بمثل هذه البرامج والمشروعات.

وبين معاليه أن مكونات البرنامج هي نتاج أعمال ودراساتٍ، مستفيضة وشاملة، قامت بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في الأعوام السبعة الماضية مثنياعلى الجهود الطيبة التي قام بها فريق العمل وفي مقدمته معالي رئيس المدينة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني .

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