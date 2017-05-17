الفالح: مصر وتركيا بوابتا المملكة الى إفريقيا وأوروبا

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جدة ــ البلاد

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ان كلا من مصر وتركيا ستكونان بوابتي ارتباط المملكة بافريقيا واوروبا كهربائيا بحلول 2020.

ولفت الفالح خلال المملكة التي القاها في بكين خلال ترؤسه وفد المملكة إلى منتدى “القمة للتعاون الدولي للحزام الاقتصادي لطريق الحرير”، الى ان عام 2020 سيشهد ارتباط السعودية الكهربائي مع إفريقيا من خلال مصر، وواربا .

وتوقع الفالح ان يضيف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة نحو 3.5 جيجاوات من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء الوطنية بحلول عام 2020، لتزيد فتصل إلى 9.5 جيجاوات بحلول عام 2023، وهو العام الذي ستتخطى فيه الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة نسبة 10 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة.