الفالح : من المستبعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج

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أبوظبي ــ رويترز

استبعد وزير الطاقة خالد الفالح أمس الإثنين، تمديد اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين بعد ستة أشهر، في ضوء مستوى الالتزام بالاتفاق، واستعادة التوازن في السوق.

لكن الفالح قال للصحفيين، علي هامش مناسبة خاصة بالقطاع في أبوظبي: إن المنتجين سيعيدون تقييم الوضع، وسيمددون الاتفاق إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف: توقعاتي.. أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجيا في 2016، ستعكس تأثيرها الكامل بحلول النصف الأول (من العام).

وذكر الفالح، أنه يعتقد أن التمديد أمر مستبعد، مشيرا إلى أن الطلب سينمو في الصيف، وأن المنتجين يريدون ضمان وجود إمدادات.