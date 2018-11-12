الفالح يؤكد الحاجة إلى خفض إنتاج النفط مليون برميل يومياً

قال وزير الطاقة خالد الفالح ، إن التحليلات تُشير إلى الحاجة لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل، مقارنة بأكتوبر، مؤكدًا أن القيادة السعودية لا تفكر في إلغاء “أوبك”.

وأشار الفالح، خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أديبك بأبو ظبي، اليوم الاثنين، إلى أن هناك توافق آراء بأننا لن نسمح لمخزونات النفط بالتنامي.

وأضاف: “طلب عملائنا في ديسمبر تراجع أكثر من نصف مليون برميل يوميًّا مقارنة مع نوفمبر”، منوِّهًا إلى وجود توافق على الحاجة لبذل كل ما يلزم من أجل تحقيق التوازن في السوق.

وأوضح الفالح، أن “أوبك” لديها مسؤولية كبيرة؛ لضمان تلبية الطلب المتنامي على النفط، مؤكدًا أن القيادة السعودية لا تُفكر في إلغاء “أوبك”.