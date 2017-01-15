الفالح: يشيد بتغريدة التطور السريع لقطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات…!

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ناقش اليوم معالي وزير الطاقة خالد الفالح ومعالي د سلطان الجابروزير الخارجية للتغير المناخي ولشؤون الطاقة سبل التعاون في مجال الطاقة.

جاء ذلك علي هامش المشاركة في أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

حيث تستضيف أبوظبي اليوم أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

بمشاركة كوكبة من المسؤولين الحكوميين من أكثر من 150 بلداً حول العالم.

وممثلين عن العديد من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لرسم مسار مستقبل الطاقة المتجددة.

وتنعقد الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة يومي 14 و15 يناير في فندق “سانت ريجيس أبوظبي”.

بعد يوم من الاجتماعات والمناقشات التمهيدية في 13 يناير تتضمن الدورة الثانية من “منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة”.

وستركز الجمعية على التوجه الاستراتيجي الممنهج الذي تتبعه الوكالة لمساعدة الدول على تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة.

وبالتالي تحقيق الأهداف المناخية، ودعم القطاع الاقتصادي، وتعزيز أمن الطاقة وفرص الوصول إليها.

وقد شيد وزير الطاقة خالد الفالح باجتماعه مع د سلطان الجابر بتغريدة علي حسابه بموق التواصل الاجتماعي تويترً.

التقيتُ اليوم بأخي معالي الدكتور سلطان الجابر وفريقه @Masdar وأسعدني التطور السريع لقطاع #الطاقة_المتجددة في دولة #الإمارات pic.twitter.com/xs8ehh8jcD — خالد الفالح (@Khalid_AlFalih) January 14, 2017

حيث ثمن معالي الوزير لقائه مع د سلطان وفريق مصدر حيث أنه الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

وأعجب الفالح بتقدم وتطور الإمارات في مجال الطاقة المتجددة.