الفالح يطلع على مشروعات المباني المدرسية

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مكة المكرمة – البلاد

تفقد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح, يرافقه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي, وعدد من منسوبي إدارة تعليم مكة والأمانة, والبلديات الفرعية, و شركة الكهرباء, والشركة الوطنية للمياه أحد مشروعات المباني المدرسية التي تقوم على تنفيذها شركة تطوير المباني بمكة المكرمة.

وأثنى الدكتور الفالح على النماذج المستخدمة وما تقوم به الشركة من جهود وإنجازات للاسهام في تحسين البيئة التعليمة في المملكة.

مما يذكر أن شركة تطوير تنفذ 26 مشروعاً للبنين والبنات بتعليم مكة تستوعب 33 مدرسة تم استلام عدد مدرستين وروضتين والباقي تستلمه الإدارة تباعاً خلال العام الحالي.