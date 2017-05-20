الفالح يفتتح حلقة نقاش الابتكار للتأثير الفعال

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ثول- واس

افتتح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أمس فعاليات حلقة النقاش السعودية الأمريكية بعنوان الابتكار لتأثير فعال في فرص العلوم والتقنية بمقر الجامعة في ثول، وذلك في إطار التحضيرات القائمة لمنتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الأول 2017م ، الذي تحتضنه مدينة الرياض .

وربط معاليه في كلمة استهل بها افتتاح فعاليات الحلقة التي تنظمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست حلقة نقاش الابتكار لتأثير فعال برؤية المملكة 2030 مشيراً إلى أن أهمية تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتفعيل دور المرأة في بناء مستقبل مزدهر، حيث تحدد رؤية المملكة 2030 الأطر الاستراتيجية لبناء مستقبل المملكة، من خلال التعاون وبناء الشراكات والاستثمار في الفرص التجارية مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم .

إثر ذلك انطلقت فعاليات حلقة النقاش بمشاركة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس حلقة النقاش ورئيس معهد ماساتشو ستس للتقنية الرئيس المشارك الدكتور ليو رافاييل ريف ، التي أكدت أهمية استكشاف وبناء الشراكات الجديدة وإجراء مناقشات صريحة وحوارات مفتوحة وشاملة لتحديد العقبات التي تقف أمام بناء نظام بيئي متكامل للابتكار بين البلدين . وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود إن دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كداعم رئيسي لهذا الحدث يتماشى مع رسالتها في تطوير القدرات السعودية الشابة العاملة في مجال الابتكار العلمي والأبحاث وريادة الأعمال بما ينسجم ورؤية 2030 حيث تسعى حلقة النقاش اليوم لتحقيق ذلك . وعد حلقة النقاش بالمميزة في مساراتها التنموية ومنها تطوير القدرات السعودية العاملة في مجال الابتكار العلمي والأبحاث وريادة الأعمال بما يتلاءم مع هذه الرؤية الطموحة للمملكة، لافتاً الانتباه إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تجري البحوث الوطنية وتدعم مقترحات المشاريع الوطنية التي اقترحتها حلقة النقاش الابتكار لتأثير فعال .

وبين معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان من جانبه، أن هذا اللقاء يعد فرصة مواتية لكثير من المؤسسات الناشئة والمواهب السعودية الواعدة. وثمن رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور جان لو شامو ، عن فخر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة في الحلقة من خلال مسابقة تحدي الابتكار ستيم التي سعى المشاركون من خلالها إلى الخروج بأفكار مبتكرة إضافة إلى أن الفعاليات تضمنت العديد من حلقات النقاش. وكشف عن مشاركة وفد من الجامعة يضم المشاركين والطلبة والخريجين في الفعاليات الاقتصادية السعودية الأمريكية التي تستضيفها اليوم العاصمة الرياض. وأشار نائب الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر إلى أن حلقة النقاش تعد عنصراً حاسماً في التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.