الفالح يكشف عن مشروع ضخم للبتروكيميائيات

موسكو- وكالات

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن “سيبور” الروسية، و”أرامكو” السعودية و”سينوبك” الصينية و”توتال” الفرنسية، تشارف على الانتهاء من التفاوض على مشروع ضخم للبتروكيميائيات في المملكة العربية السعودية.

وقال الفالح، في حديث لقناة “روسيا 24”: “نحن في المرحلة النهائية من المفاوضات. هذا الكونسورتيوم عازم على بناء مصنع لإنتاج المطاط الصناعي في الجبيل. وأنا واثق من أنه سيتم تشييده، لكن الأهم من ذلك، هو أملنا في أن التعاون مع “سيبور”، سيسمح لـ”أرامكو” و”سابك” بالاستثمار في بناء مصنع للبتروكيميائيات في روسيا”.

من جهته، علق رئيس شركة “سيبور” دميتري كونوف بالقول، إن المشروع في السعودية، يشبه من حيث الجوهر، مشروعاً ستنجزه الشركة في الهند هذا العام.

وأضاف: “سنطلق هذا العام مشروعاً مشتركا في الهند لإنتاج نوع معين من المطاط الصناعي، ونأمل في تطبيق نفس الصيغة في السعودية. نحن نبحث هذا الأمر حالياً مع العديد من الشركاء، في محاولة للعثور على الصيغة الصحيحة والمناسبة”.