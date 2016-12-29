الفالح يلتقي وزير الطاقة والكهرباء اليمني

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الرياض – البلاد

التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مكتبه بالوزارة أمس معالي وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله الأكوع، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين المملكة والجمهورية اليمنية، وبحث آلية تنفيذ الربط الثنائي بين شبكتي الكهرباء للمملكة والجمهورية اليمنية، وبحث التعاون في مجال التدريب والدراسات والاستشارات، ومدى إمكانية التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور صالح العواجي، ومسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.