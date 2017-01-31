الفاينانشال تايمز: صندوق الاستثمارات السعودي نحو الصدارة العالمية

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جدة ــ وكالات

توقع مقال نشرته لفاينانشال تايمز”، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيصبح من أكبر وأنشط الصناديق السيادية عالميا خلال السنوات المقبلة.

وقالت : إنه ولعقود لم يكن صندوق الاستثمارات العامة معروفا، وكان خامدا لدرجة كبيرة، ولكنه الآن على وشك أن يصبح من أقوى الصناديق السيادية في العالم.

وأشار المقال إلى النشاط غير المسبوق الذي شهده الصندوق خلال العام الماضي، حيث تم ضخ 45 مليار دولار في صندوق “رؤية سوفت” التكنولوجي، بالتعاون مع “سوفت بنك” الياباني، كما استثمر 3.5 مليار دولار في “أوبر”، كذلك الإعلان عن تحويل 100 مليار ريال من الاحتياطيات إلى الصندوق في نوفمبر الماضي.

وأكد مصدر مصرفي: ” كل مدراء الأصول يتلهفون للعمل مع الصندوق. لا عجب أنهم جميعا يطرقون بابه”.

فيما وصف مصدر آخر العاملين في إدارة الصندوق بأنهم “طموحون جدا.. إنهم جائعون للصفقات”.

ويأتي في صلب خطة تحديث “صندوق الاستثمارات العامة”، تحويل ملكية شركة “أرامكو” إلى الصندوق، وطرح حصة 5% من الشركة للاكتتاب في 2018.