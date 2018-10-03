الفتح والنصر يكسبان قلنديا الفلسطيني والأهلي العماني

البلاد- وكالات

حقق الفتح والنصر أول فوز في البطولة العربية للاندية لكرة السلة ٣١ والمقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت ، عندما تغلب الفتح على نادى مجمع قلنديا الفسطيني بنتجية ٩٥/٩٨ بعد مباراة قوية ومتكافئة الي حد كبير حسمها الفتح في نهاية لقاء

وفاز النصر على اهلي سيداب عمان بنتجية ٧٦/٨١ ، بعد أن فرض لنصر سيطرته على المباراة من البداية ،وبذلك يعزز الفريقان حظوطهما في التأهل لدور الثاني.،ويواجه النصر اليوم الخميس العربي القطري، بينما يلعب الفتح عند السادسة مساء مع هيومنتن اللبناني.

وفي سياق اخر قررت اللجنة الفنية للبطولة في اول اجتماع لها عصر امس برئاسة الدكتور مجدي ابو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة تغريم نادي الهومنتمن اللبناني الف دولار وانذاره بعقوبات مشددة في حال التكرار وذلك بسبب التجاوزات التي حدثت من جمهوره اثناء مباراة فريقه مع سلا المغربي امس الاول وجاء هذا القرار بعد اطلاع اللجنة على تقرير مراقب المباراة