الفتح يتعادل مع لخويا القطري والتعاون يخسر أمام استقلال طهران

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الأحساء ــــ البلاد

أهدر فريق الفتح فرصة الفوز على لخويا القطري، بعد أن كان متقدماً بهدف ليتعادل مع ضيفه لخويا القطري بهدفين لكل منهما أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

سجل المهاجم المغربي الدولي يوسف العربي لفريق لخويا في الدقيقة 19 ، وأدرك بعدها البرازيلي ناثان جونيور التعادل للفتح من ضربة جزاء بالدقيقة 40 ، بعدها أضاف سفيان البيشي الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 56 ، وظل متقدما الفتح حتى الدقيقة 86 من الشوط الثاني ليدرك الكوري الجنوبي تي هي نام التعادل للخويا،

ولحساب ذات المجموعة، خسر فريق الجزيرة الإماراتي من نظيره استقلال خوزستان الإيراني بهدف دون رد أمس في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة ، وبهذا تصدر استقلال خوزستان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ، ولخويا القطري وصيفا بـ 4 نقاط والفتح ثالثا بنقطة واحدة، فيما تجمد رصيد الجزيرة بدون نقاط بالمركز الأخير،

أما ممثلنا الآخر التعاون فقد خسر أمام نظيره استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مجمع السلطان قابوس في مسقط، ضمن منافسات ذات الدور ولحساب المجموعة الأولى

وبذلك يحصد استقلال طهران أول ثلاث نقاط له، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن التعاون ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي، الذي كسب فريق الأهلي الإماراتي بهدفين دون رد أمس.