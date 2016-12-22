الفتح يتقدم والنصر يفوز

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الأحساء – البلاد

حول فريق النصر تأخره بهدف نظيف أمام الفتح إلى فوز 2-1 مساء أمس في افتتاح لقاءات الفريقين بالدور الثاني لدوري جميل للمحترفين لحساب الجولة رقم 14.

وتقدم ناثان جونيور للفتح “ق 13″، ثم رد النصر بثنائية في الشوط الثاني عن طريق سامي النجعي ويحيى الشهري “ق 53 و61”.

وجاءت الأهداف كلها عن طريق الكرات الثابتة، فالفتح تقدم بركلة جزاء، ثم تعادل النجعي برأسية بعد تلقي عرضية من ركلة حرة، ثم أضاف يحيى الشهري الهدف الثاني بركلة حرة مباشرة.

فارتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الفتح في المركز الأخير عند 8 نقاط.