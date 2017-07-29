الفتح يخسر وديته أمام دمير سبور

الدمام-حمودالزهراني

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح صباح أمس مواجهته الودية الخامسة في المعسكر الخارجي المقام حالياً في مدينة “بولو” التركية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي القادم أمام فريق دمير سبور التركي بهدف مقابل لاشيء .

وفي المساء قسم المدير الفني السيد فتحي الجبال اللاعبين إلى مجموعتين ، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في المواجهة الودية حيث خضعت هذه المجموعة لحصة استرجاعية في المسبح التابع لمقر المعسكر إضافة للساونا والجاكوزي أما المجموعة الأخرى فخضعت لحصة تدريبية على ملعب ترمال بولو المجاور لمقر المعسكر شملت تمارين لياقية متنوعة وتكتيكية واختتمت بمناورة أجريت على ربع مساحة الملعب.

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