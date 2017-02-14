الفتح يستأنف تحضيراته للتعاون

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الدمام-حمودالزهراني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لمواجهة التعاون يوم الخميس القادم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن مواجهات الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين.

وأجرى الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب النادي الرئيسي، وركز المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال في التدريبات على النواحي الفنية؛ حيث بدأ الحصة التدريبية بتمارين الإحماء،

بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين، خضعوا من خلال ذلك إلى تمارين طبقوا من خلالها العديد من الجمل الفنية، قبل أن تختتم التدرييات بمناورة أجريت على نصف مساحة الملعب شهدت استكمال تطبيق تلك الجمل .

على صعيد متصل واصل لاعبو الفريق محمد الفهيد، وحمد الجهيم برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي والمعد البدني للفريق.